В Менделеевске стартовала олимпиада «Потомки Менделеева» с призовым фондом 2,2 млн рублей

В Менделеевске открылась олимпиада по химии и химической технологии «Потомки Менделеева». В очном этапе принимают участие 57 школьников из 18 регионов России. Абсолютный победитель получит статуэтку и главный приз в размере 150 тыс. рублей.

Состязания традиционно проходят на базе химико-технологического лицея «Потомки Менделеева». Участникам предстоят теоретический и экспериментальный туры. Задания подготовили преподаватели Казанского федерального университета, который выступает соорганизатором олимпиады.

Победитель четырех международных олимпиад Вадим Харисов, ставший лучшим на первой олимпиаде в Менделеевске в 2023 году, в этом году прибыл в качестве наставника команды из Башкортостана.

«Я принимал участие в составе сборной России на международных олимпиадах в Саудовской Аравии, в Китае. Хочу сказать, что задания тут ничем не уступают международному уровню», — отметил он.

Как подчеркнул проректор КФУ по дополнительному образованию Ильнур Хайруллин, олимпиада формирует кадровый и научный потенциал страны.

«Это люди, которые готовы отвечать на все вызовы современности. Мы всегда ждем вас в рядах своих студентов», — сказал он на церемонии открытия.

В 2025 году олимпиада вошла в перечень Российского совета олимпиад школьников, что дает победителям право на поступление в вузы на льготных условиях. Конкурс растет: если в первый год было подано около 700 заявок, то в этом — 833. В очный этап прошел 71 участник, в Менделеевск прибыли 57 школьников.

Президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов в видеообращении отметил значимость химии для технологического развития страны.

«Химия находится на передовой инновационного развития. В каждом из вас мы видим продолжателя дела Дмитрия Ивановича Менделеева», — подчеркнул он.

Олимпиада проводится при поддержке химического комплекса «Аммоний», входящего в группу компаний «Азот». В 2025 году предприятие увеличило призовой фонд с 1,5 до 2,2 млн рублей. Денежные сертификаты получат не только победители, но и их наставники.

«Победы учеников — это равноценный вклад учителей. За последние три года на развитие образовательного кластера Менделеевска направлено более 400 млн рублей», — сообщил заместитель генерального директора АО «Аммоний» Юрий Разбежкин.

Менделеевск исторически связан с химической промышленностью. Город сформировался вокруг Бондюжского химического завода Ушковых, здесь работали известные ученые, а Дмитрий Менделеев налаживал производство пироколлодийного пороха. Сегодня в городе расположен один из крупнейших в Европе заводов по производству минеральных удобрений «Аммоний».

Глава Менделеевского района Роберт Искандаров отметил рост интереса к химии среди школьников.

«За три года средний балл ЕГЭ по химии достиг 74%. Почти втрое выросло число призеров других олимпиад, 70% выпускников поступают на бюджетные места», — сообщил он.

Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин в видеообращении рассказал о запуске проекта «Физико-химический прорыв» по инициативе Раиса республики Рустама Минниханова. Проект предусматривает грантовую поддержку, модернизацию оборудования и создание виртуального музея истории естественных наук.

Церемония открытия завершилась в куполе «Атмосфера». Имя абсолютного победителя будет объявлено 3 марта на торжественном закрытии олимпиады.