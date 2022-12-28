В Менделеевске специалисты из Челнов займутся реабилитацией участников спецоперации

Глава Менделеевского района Радмир Беляев на итоговой пресс-конференции анонсировал создание центра реабилитации для вернувшихся из зоны специальной военной операции на Украине бойцов. Психологическое сопровождение также будут оказывать их родным и близким. В этой работе окажутся задействованы специалисты из Набережных Челнов.

«Мы сейчас разрабатываем большой проект по помощи и семьям, и детям, и нашим героям, тем ребятам, которые вернутся. Мы его делаем с челнинскими психологами, создали определенную рабочую группу», — сообщил руководитель муниципального образования.

В городе также планируется создать центр физической реабилитации после ранений, травм и других сложностей на базе центра активного долголетия. Проект начнет реализовываться в январе.

Сейчас в специальной военной операции из числа уроженцев Менделеевского муниципального района участвуют 12 бойцов добровольческих батальонов «Алга» и «Тимер» и 182 мобилизованных гражданина.

В январе запланирована вторая поездка в зону спецоперации для передачи необходимого оборудования военным. По их просьбе им доставят тепловизоры, квадрокоптеры, рации, ночники, автомобиль «УАЗ» и многое другое.

Радмир Беляев сам передаст технику и гуманитарный груз бойцам. «Тропинка уже протоптана, поеду в составе нашей делегации, чтобы пообщаться и лично передать ребятам гуманитарный груз», — рассказал журналистам глава района.