В Менделеевске создано районное отделение Региональной ассоциации сельского туризма, разработан гастрономический сувенир. Об этом на аппаратном совещании сообщил руководитель Менделеевского района Радмир Беляев.

«Большое внимание в нынешних условиях мы уделяем и развитию туризма, — заметил докладчик. — Так, в селе Ижевка прошла стратегическая сессия по развитию именно сельского туризма».

Встреча состоялась при поддержке администрации муниципалитета и санатория «Шифалы-су — Ижминводы». Также в сессии приняла участие председатель Региональной ассоциации сельского туризма Руфия Мухаммадеева.

«Всё это, я уверен, даст толчок развитию сельского туризма в Менделеевском районе и возможность каждому желающему — пенсионерам, фермерам и просто инициативным и талантливым жителям — открыть бизнес, который будет полезен и интересен другим», — отметил Радмир Беляев.