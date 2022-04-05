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Путешествия и туризм
5 апреля 2022  15:28
Эльза Кузнецова

В Менделеевске создано районное отделение Региональной ассоциации сельского туризма

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В Менделеевске создано районное отделение Региональной ассоциации сельского туризма, разработан гастрономический сувенир. Об этом на аппаратном совещании сообщил руководитель Менделеевского района Радмир Беляев.

«Большое внимание в нынешних условиях мы уделяем и развитию туризма, — заметил докладчик. — Так, в селе Ижевка прошла стратегическая сессия по развитию именно сельского туризма». 

Встреча состоялась при поддержке администрации муниципалитета и санатория «Шифалы-су — Ижминводы». Также в сессии приняла участие председатель Региональной ассоциации сельского туризма Руфия Мухаммадеева. 

«Всё это, я уверен, даст толчок развитию сельского туризма в Менделеевском районе и возможность каждому желающему — пенсионерам, фермерам и просто инициативным и талантливым жителям — открыть бизнес, который будет полезен и интересен другим», — отметил Радмир Беляев.

#менделеевский район
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