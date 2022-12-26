В Менделеевске откроется малый театр, музыкальные отделения и хореографический зал

В Менделеевске при поддержке Президента РТ Рустама Минниханова планируется создать на базе нынешнего здания Центра детского творчества филиал Детской школы искусств. Реализация проекта намечена на 2023 год.

«Планируется создание малого театра, открытие музыкальных отделений и хореографического зала», — рассказал на деловом понедельнике глава Менделеевского района Радмир Беляев.

Сейчас уже начаты работы по проектированию филиала.

Беляев напомнил, что при поддержке градообразующего предприятия ведется работа по созданию нового Центра детского творчества «Менделеевская долина» в здании по ул. Тукая, 12.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на месте бывшего роддома в Менделеевске построят Центр активного долголетия.