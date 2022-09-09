В Менделеевске открыты первые три километра новой велодорожки

В Менделеевске открыли 3 километра новых велодорожек: инфраструктуру для велосипедистов и пешеходов строили в течение лета. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации района.

Обустройство велосипедных дорожек заключалось не только в укладке асфальтированного покрытия, но и в благоустройстве прилегающей территории. При этом был учтен и вопрос комфорта пешеходов: на дорожках проектировщики предусмотрели зоны для велосипедистов и пеших горожан.

«Велодорожка начинается от сквера Центральный (напротив администрации), дальше поднимается по улице Фомина, поворачивает на Профсоюзную, далее идет через улицы Химиков, Тукая и доходит до сквера „Аммоний“», — рассказали в пресс-службе района.

Новые дорожки протестировали, подав пример горожанам, руководитель Менделеевского района Радмир Беляев, генеральный директор «Аммония» Дмитрий Макаров, руководители администрации и их сотрудники.

Также к событию приурочили концерт, организованный творческими коллективами Дворца культуры им. С.Гассара: участники Народного театра А.Ахунова и вокалисты группы «Аккорд» украсили своими номерами праздник.

«В Год спорта проложили новую дорогу к здоровью! Запустили наши велодорожки! Пока это 2,9 километра, но это лишь начало! Благодаря АО „Аммоний“, вложившему в проект на первом этапе 62 миллиона рублей, мы сможем продолжить работы и в будущем!» — написал в своем Telegram-канале Радмир Беляев.

Планируется, что в следующем году будет построено еще более 4 километров асфальтового покрытия для велосипедной сети. На это будет выделено еще 42 млн рублей, отметили в администрации.