В Менделеевске открылся первый в городе театр юного зрителя

Сегодня в Менделеевске открылся первый в городе ТЮЗ, филиал Детской школы искусств «Этюд». Здесь появился театральный зал, где артисты будут ставить и показывать театральные постановки. Также в «Этюде» будут обучать театральному и изобразительному искусству, хореографии, музыке, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Менделеевского района РТ.

С открытием собравшихся поздравил глава района Радмир Беляев: «Было большое желание создать театр юного зрителя. В нашем районе работают 6 театров, 2 из которых базируются в ДШИ. И теперь у детского театрального движения появился первый дом. Всем желаю творческих успехов, детских улыбок. В добрый путь!» — пожелал он.

Затем слово взяла директор ДШИ Алия Абрамова. Она отметила, что это важное, даже эпохальное событие для менделеевцев.

«Теперь предпрофессиональное обучение искусству стало еще доступнее, современнее. Здесь будут обучаться юные театралы, художники, танцоры и другие. Спасибо руководству республики и района за такую возможность!» — поблагодарила она.

После все желающие смогли пройтись по обновленному зданию и посмотреть кукольный спектакль «Друг по имени Умка» от детского театрального коллектива «Золотой ключик». Режиссером выступила Марина Климова.

Помимо обновления всех залов, кабинетов и мастерских, в здании организован гардероб, в дальнейшем появится буфет. Также было проведено благоустройство прилегающей территории и освещение.

Работы по модернизации бывшего здания Центра детского творчества в филиал ДШИ стали возможными благодаря республиканской программе «Капитальный ремонт и строительство объектов культуры». Сумма финансирования составила 60 млн рублей. Ремонт стартовал в апреле и завершился к сентябрю.

В Менделеевске ведет работу Детская школа искусств в другой части города. Новый филиал позволит охватить дополнительным образованием еще больше детей.