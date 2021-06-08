В Менделеевске открылась обновленная «Аллея парящих зонтиков», которая успела стать одной из самых узнаваемых локаций города.

По информации «Менделеевских новостей», аллея была открыта четыре года назад. На ее территории в Ленинском сквере проводилось множество различных культурных мероприятий. Теперь же для создания еще более праздничной атмосферы скамейки перекрасили в фиолетовый цвет.

На «Праздник цвета в воздухе» пригласили ребят и их родителей, чтобы на творческой площадке вместе встретить лето и зарядиться положительными эмоциями.

Поздравить собравшихся с важным событием пришел глава района Валерий Чершинцев. «Менделеевцы, пусть у вас всегда будет отличное настроение, даже в дождливую погоду. А позитив вам помогут создать яркие зонты», — сказал руководитель муниципалитета.

Праздничная программа открытия включала мастер-классы от кинотеатра «Юность», анимацию от детского клуба «Ладушки», интересные испытания и подарки от местного ГБУ «Безопасность дорожного движения» и помощников сотрудников учреждения — юных инспекторов движения.

Музыкальную программу представили воспитанники детской школы искусств, детского сада № 2 и детской вокально-эстрадной студии «Домисолька» от Центра детского творчества. Они порадовали зрителей зажигательными песнями и танцами.

Желающие смогли сделать красивые и креативные фотографии на фоне парящих зонтиков.