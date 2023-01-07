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Ру Тат
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Общество
7 января 2023  02:46
Эльза Кузнецова

В Менделеевске состоится Рождественская ярмарка с участием самозанятых

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В Менделеевске состоится Рождественская ярмарка с участием самозанятых

7 января на площади Дворца культуры им. С. Гассара в Менделеевске состоится Рождественская ярмарка. Здесь же развернется праздничная торговля, где самозанятые района представят вязаные игрушки.

Как уточнили «Татар-информу» в районной администрации, в этот день выступят национальные коллективы района: «Туганайлар» — фольклорный ансамбль кряшен, «Купанча» — ансамбль удмуртской песни, «Былина» — народный ансамбль русской песни и другие. Вместе с гостями и жителями города они будут водить хороводы вокруг елки. 

Также можно будет угоститься блинами из русской печи и чаем из самовара, также откроются точки, где гостей угостят шашлыками, горячим чаем и горячей кукурузой.

Для юных посетителей ярмарки будут организованы детские конкурсы и забавы, аттракционы, катание на лошадях, развлекательные игры.

Начало программы запланировано на 11.00. 

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.

#менделеевский район
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