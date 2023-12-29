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В Менделеевске семьям бойцов СВО передали подарки к Новому году
В преддверии Нового года в Менделеевском районе Татарстана состоялась встреча с семьями погибших в спецоперации военнослужащих, а также с женами и матерями мобилизованных бойцов. Мероприятие прошло при участии главы района Радмира Беляева, депутатов Государственной Думы РФ Татьяны Ларионовой и Альфии Когогиной.
«Мы разделяем боль потери с вами и сделаем все возможное, чтобы вы чувствовали плечо опоры рядом с собой. Благодарю вас за достойное воспитание сыновей. Мы всегда будем помнить их и гордиться ими! Очень важно, чтобы мы держались все вместе. Потому что, когда есть поддержка ближнего, всегда легче и проще», — сказал Радмир Беляев, обращаясь к матерям и женам погибших бойцов.
Близких погибших бойцов поддержали и Татьяна Ларионова и Альфия Когогина. За чашкой чая у каждой пришедшей на беседу женщины была возможность поделиться проблемами, душевными переживаниями, рассказать о трудностях и о радостных событиях.
Во встрече также приняли участие представители фонда «Защитники Отечества» и социальные координаторы. В Менделеевском районе за каждой семьей участника СВО закреплены кураторы, которые оперативно решают вопросы поддержки бойцов и членов их семей.
В финале встречи парламентарии вручили сладкие подарки для детей. Глава района передал каждой семье продуктовый набор. Жены и матери поблагодарили за подарки.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Менделеевске решили отменить новогодний салют.
Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.
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