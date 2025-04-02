В Менделеевске разработали меры поддержки для сотрудников полиции

В Менделеевске по поручению главы района разработали локальные меры поддержки сотрудников полиции. Так, сотрудников МВД освободили от оплаты питания в школах и детских садах, а также установили для детей полицейских первоочередной порядок приема в образовательные организации, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе района.

«Менделеевск сегодня активно комплектует штат сотрудников полиции. Район растет и развивается, мы проводим массовые мероприятия всероссийского масштаба, и нам важно обеспечить должный уровень безопасности. Главное, что мы готовы обеспечить комфортные условия жизни и работы в одном из самых комфортных малых городов России», – прокомментировал глава района Радмир Беляев.

Также для сотрудников полиции, готовых переехать из других регионов или районов республики, введена компенсация оплаты аренды жилья, возможность приобретения жилья по социальной ипотеке.

Кроме того, дети сотрудников полиции смогут стать студентами КНИТУ-КХТИ в рамках целевой программы обучения, реализуемой районом совместно с градообразующим предприятием.

Напомним, осенью прошлого года Раис Татарстана Рустам Минниханов на заседании Госсовета поручил правительству республики и депутатам Госсовета заняться вопросом оказания мер поддержки сотрудникам органов внутренних дел.

«Вопросы обеспечения безопасности выходят на первый план. Основную ответственность за эту работу и нагрузку несет министерство внутренних дел. Сегодня в связи с серьезным дефицитом кадров на действующих сотрудников ложится двойная и даже тройная нагрузка. Поручаю правительству республики совместно с депутатским корпусом проработать вопрос закрепления на законодательном уровне возможности оказания материальной поддержки сотрудникам органов внутренних дел», – отметил руководитель республики.