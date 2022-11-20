В Менделеевске провели первый фестиваль по скандинавской ходьбе

В Менделеевске состоялся первый районный фестиваль по скандинавской ходьбе. Вышли на спортивное мероприятие в основном люди пожилого возраста. Активно поддерживает эти занятия Совет ветеранов Менделеевска. Кадрами в своем телеграм-канале поделился глава района Радмир Беляев.

Для того чтобы этот вид спорта был доступен каждому, горожанам передали 30 комплектов скандинавских палок.

«Это уже становится приятной традицией. Будем ее обязательно продолжать. Я всегда восхищаюсь нашими активистами Совета ветеранов и ставлю их в пример молодежи. Врачи говорят, что скандинавская ходьба очень полезна для сердечно-сосудистой системы», — отметил он.

Также Беляев рассказал, что в следующем году планируется открытие экологической тропы в районе Березовой рощи Менделеевска при поддержке химического комплекса АО «Аммоний». Там горожане, в том числе, смогут заниматься скандинавской ходьбой.

Напомним, 2022-й в Менделеевске был объявлен Годом спорта. Летом в городе открылся первый этап велодорожек длиной 3 км, в сентябре был запущен стадион, который несколько лет являлся долгостроем.