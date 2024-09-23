В Менделеевске прошло световое шествие и открылась «Аллея света», придуманная горожанами

В Менделеевске в дни «Пастернаковских чтений» прошло яркое световое шествие, которое объединило 500 человек. Так в городе появилась «Аллея света», созданием которой занимались сами горожане.

В течение нескольких месяцев в городе работала инженерная лаборатория «Игры света». Вместе с приглашенными кураторами менделеевцы создали 15 световых конструкций, которые украсили улицу города, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Менделеевского района РТ.

«Сначала еще летом вместе с жителями были изготовлены прототипы, потом мы, кураторы, забрали их с собой, далее воплотили в жизнь уже с технической точки зрения и привезли в сентябре снова в Менделеевск», — поделился известный художник из Перми Петя Стабровский, который был куратором инженерной лаборатории в Менделеевске.

Для создания арт-объектов были использованы разные виды пластика, цветных пленок и световые элементы. Авторами идеи стали сами жители — ребята из молодежного центра «Яшьлек», озвучившие ее на фестивале 2023 года. Реализовать ее удалось меньше чем за год, ко второму фестивалю.

Все объекты связаны с родным для их авторов городом Менделеевском и важными личными событиями. Так, на «Аллее света» можно встретить «Незабываемый летний день на берегу Камы», «Город тепла», «Семья» и другие.

Авторы работ вместе со световыми объектами прошли масштабным световым шествием по центру Менделеевска. Присоединились и другие горожане, которые принесли с собой «светлячки». По центру города проследовали порядка 500 человек.

Финальной точкой шествия стала «темная аллея», которая благодаря стараниям горожан, их творчеству стала «Аллеей света», новым общественным пространством города.

«Интересно было видеть, как идея, которая родилась у молодежи еще в 2023 году, выросла сначала в проект, а затем реализовалась в виде такого красивого результата — „Аллеи света“, которая теперь будет напоминанием и о важных личных событиях авторов, и о самом втором фестивале „Пастернаковские чтения“», — отметил глава Менделеевского района Радмир Беляев.

Инженерная лаборатория «Игры света» — это часть обширной творческой лаборатории «Химия слова», которая реализуется компанией «Яркие люди» на средства гранта Президентского фонда культурных инициатив. В 2024 году сумма поддержки составила 8 млн рублей.

Помимо инженерной, в Менделеевске в рамках фестиваля «Пастернаковские чтения» работала также театральная лаборатория «Весь мир — театр». В рамках театральной лаборатории жители представили две премьеры — спектакль в формате «сторителлинг» и уличный спектакль.