В Менделеевске прошла акция ко Дню пропавших детей с участием МЧС

Волонтеры отделения Национального Центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Республике Татарстан совместно с сотрудниками МЧС России провели акцию, приуроченную к Международному дню пропавших детей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В парке «Дружба» города Менделеевска они раздавали памятки с правилами безопасности, а также воздушные шарики цвета незабудки - символа потерянных детей. Волонтеры и спасатели беседовали с детьми, рассказывая им о необходимости быть бдительными и следовать основным мерам предосторожности.

«К сожалению, не все случаи с пропавшими детьми заканчиваются благополучно. И мы очень хотим, чтобы таких печальных историй было как можно меньше», - отметил начальник караула 86 ПСЧ МЧС России Юрий Косенович.

Руководитель отделения Национального Центра по РТ Альбина Сагирова подчеркнула важность незамедлительного обращения в правоохранительные органы и к волонтерам при исчезновении близкого человека, особенно ребенка.

«Сегодня мы отмечаем День памяти детей, пропавших без вести. Жизнь и здоровье детей находятся в руках взрослых. Давайте будем более бдительными и ответственными», - призвала Сагирова.