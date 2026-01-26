В Менделеевске прошел кулинарный мастер-класс для семей участников СВО

В Центре современных компетенций «Менделеевская долина» состоялся кулинарный мастер-класс, объединивший семьи участников СВО и волонтеров инициативной группы «Мы вместе».

Организатором мероприятия выступила руководитель волонтерского движения «Мы вместе» и представитель Комитета семей воинов Отечества в Менделеевском районе Марина Глебова.

Участники мастер-класса не только готовили блюда вместе, но и обменивались новостями, поддерживали друг друга. Вечер завершился чаепитием, которое стало символом объединения и семейного тепла.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.