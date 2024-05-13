Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Менделеевске произошло новое кадровое назначение
Председателем местной общественной организации ветеранов (пенсионеров) Менделеевского муниципального района стал Габибулла Ахмедов. Об этом на деловом понедельнике сообщила заместитель главы района Лейсан Галеева.
«Сегодняшний деловой понедельник я хотела бы начать с представлений. Габибулла Багамаевич родился в селе Карбачи-Махи Дахадаевского района ДАССР, более 30 лет проработал в системе здравоохранения», — представила спикер нового назначенца.
С 2001 по 2009 год он возглавлял Менделеевскую центральную районную больницу. С 2009 по 2023 год работал главным врачом Станции скорой медицинской помощи, главным врачом Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы. До июля 2023 года возглавлял поликлинику ООО «Согаз Профмедицина-НК».
За заслуги в развитии здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу Габибулле Ахмедову было присвоено почетное звание «Заслуженный врач Республики Татарстан», также он награжден благодарностью Президента РФ Владимира Путина, является Почетным гражданином Менделеевского района.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»