В Менделеевске произошло новое кадровое назначение

Фото: пресс-служба Менделеевского района.

Председателем местной общественной организации ветеранов (пенсионеров) Менделеевского муниципального района стал Габибулла Ахмедов. Об этом на деловом понедельнике сообщила заместитель главы района Лейсан Галеева.

«Сегодняшний деловой понедельник я хотела бы начать с представлений. Габибулла Багамаевич родился в селе Карбачи-Махи Дахадаевского района ДАССР, более 30 лет проработал в системе здравоохранения», — представила спикер нового назначенца.

С 2001 по 2009 год он возглавлял Менделеевскую центральную районную больницу. С 2009 по 2023 год работал главным врачом Станции скорой медицинской помощи, главным врачом Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы. До июля 2023 года возглавлял поликлинику ООО «Согаз Профмедицина-НК».

За заслуги в развитии здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу Габибулле Ахмедову было присвоено почетное звание «Заслуженный врач Республики Татарстан», также он награжден благодарностью Президента РФ Владимира Путина, является Почетным гражданином Менделеевского района.