В Менделеевске пройдет детский книжный краеведческий фестиваль

Детский книжный краеведческий фестиваль «Мы и Менделеевск» пройдет 10 и 11 октября в Краеведческом музее Менделеевска. После реставрации посетители одними из первых смогут побывать в историческом здании музея, связанном с развитием города, науки и промышленности.

Главным событием фестиваля станет книжная ярмарка, которая будет работать оба дня с 11:00 до 18:00. В программу также вошли спектакли, презентации книг и выставок, лекции и дискуссии.

Для детей и подростков подготовили четыре творческие зоны с мастер-классами и другими занятиями. На два дня музей станет площадкой для встреч с авторами и исследователями, обсуждений и совместного творчества.

Фестиваль организован проектом «МИГ. Мы и город» при поддержке АО «Аммоний» и администрации Менделеевского района Татарстана. Соорганизаторами выступают платформа контекстного развития территорий «Книги в городе» и Центр современной культуры «Смена».