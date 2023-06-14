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В Менделеевске представили проект семейного центра с коворкингом и кинозалом
В Менделеевске состоялась встреча администрации Менделеевского района Татарстана с авторами проекта будущего семейного центра на базе кинотеатра «Юность». Планируется, что новое учреждение появится в городе в будущем году.
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе района, в семейном центре предусмотрены кофейня и коворкинг-помещения, а также кинозал на 300 человек с новым экраном и комфортными креслами. Также в здании расположится психологический центр для семей.
«Площадка должна стать местом семейного досуга и психологической поддержки для детей и их родителей. Как и в каждом проекте, мы при согласовании будем встречаться с жителями и учитывать пожелания», — заверил в ходе встречи глава района Радмир Беляев.
По итогам беседы глава района поручил доработать цветовую гамму помещений и фасад здания, проработать обустройство кофейни и гардероба на 300 персон, а также доработать идеи по коворкинг-помещениям и кинозалу с учетом уже высказанных пожеланий.
Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.
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