В Менделеевске представили книгу о зарождении промышленности Прикамья

На IV детском книжном фестивале «Мы и Менделеевск» прошла презентация книги «Из Бондюги в Менделеевск. Ушков, Менделеев и пироколлодий». Издание рассказывает об истории Бондюжского химзавода купцов Ушковых и роли Дмитрия Менделеева в создании бездымного пороха.

«Оказалось, что глубина этого города гораздо больше, чем кажется, и даже среди местных не все осознают тот исторический ресурс, который есть на этой территории», – отметил автор концепции Андрей Гельмиза.

Генеральный директор АО «Аммоний» Дмитрий Макаров отметил уникальность книги и ее героев.

«В книге рассказано, как вообще получилось, что на берегу Камы оказался завод, который давал чуть ли не пятую часть дохода от химических предприятий России в позапрошлом веке. Это уникальное сочетание факторов и уникальная фигура самого Ушкова, который осознал и системно реализовал технологию», – подчеркнул он.

Изначально сам Менделеевск создавали как промышленный город, отметил глава района Роберт Искандаров. Инфраструктура появлялась вокруг заводов. По его словам, традиции продолжаются:

«Мы планируем построить набережную, чтобы теплоходы подходили, развиваем кластерную систему – это и образование, и комфортная городская среда».

Книга доступна на стендах фестиваля.