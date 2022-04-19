news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
19 апреля 2022  09:32
Эльза Кузнецова

В Менделеевске появится обособленное подразделение ЧОП

news_top_970_100

В Менделеевске в скором времени откроется свое обособленное подразделение частного охранного предприятия. Об этом на аппаратном совещании сообщил руководитель района Радмир Беляев. 

«На прошедшей неделе было проведено важное совещание с представителями ЧОП, на котором рассмотрели вопросы организации обособленного подразделения, создания группы быстрого реагирования», — сообщил спикер.

Сейчас в Менделеевске началась процедура оформления и ведется активный набор сотрудников. Цель совместной работы с ЧОП — организовать качественную охрану социальных объектов: детсадов, школ, объектов культуры, спорта. «Безопасность наших детей — превыше всего. Также сотрудники организации будут патрулировать город и взаимодействовать с правоохранительными органами», — отметил Беляев. 

Он напомнил, что ранее в Менделеевском районе уже поднимался вопрос нехватки средств на охрану школ. «Средства есть, к республиканским деньгам мы добавили разницу. Уже с 1 мая сотрудники ЧОП будут охранять все городские детские сады, школы и две сельские школы», — заключил спикер.

 

#чоп #менделеевский район
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное