В Менделеевске появится первый в районе Театр юного зрителя

В Менделеевске стартовал ремонт нового филиала детской школы искусств «Этюд», на базе которого будет организован первый в районе Театр юного зрителя. До школы искусств в трехэтажном кирпичном здании размещался Центр детского творчества.

Накануне строительная организация приступила к капитальному ремонту. Проводится демонтаж напольного покрытия и стен. Дизайн фасада и внутренняя отделка будет соответствовать современной тематике и основному зданию школы искусств.

Основным направлением работы филиала станет театральное творчество. Также здесь будут обучать изобразительному искусству и хореографии.

Общая сумма, выделенная на работы по республиканской программе капитального ремонта и строительства объектов культуры, составила 60 млн рублей. Окончание работ запланировано на июль 2023 года. С 1 сентября дети смогут приступить к учебе.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в парке «Ушковские острова» в Менделеевске восстановили разрушенные дорожки.