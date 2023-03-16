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В Менделеевске появится первый в районе Театр юного зрителя
В Менделеевске стартовал ремонт нового филиала детской школы искусств «Этюд», на базе которого будет организован первый в районе Театр юного зрителя. До школы искусств в трехэтажном кирпичном здании размещался Центр детского творчества.
Накануне строительная организация приступила к капитальному ремонту. Проводится демонтаж напольного покрытия и стен. Дизайн фасада и внутренняя отделка будет соответствовать современной тематике и основному зданию школы искусств.
Основным направлением работы филиала станет театральное творчество. Также здесь будут обучать изобразительному искусству и хореографии.
Общая сумма, выделенная на работы по республиканской программе капитального ремонта и строительства объектов культуры, составила 60 млн рублей. Окончание работ запланировано на июль 2023 года. С 1 сентября дети смогут приступить к учебе.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в парке «Ушковские острова» в Менделеевске восстановили разрушенные дорожки.
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