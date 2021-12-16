В Менделеевске появится первый школьный ресторан

В 2022 году в первой гимназии Менделеевска откроют первый школьный ресторан после реконструкции пищеблока. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал руководитель Менделеевского района Радмир Беляев.

Собеседник агентства поделился, что в Менделеевском районе грядет реформа образовательной отрасли, которая затронет детские сады, школы, гимназию, лицей и даже проводимые олимпиады по химии.

В 2022 году начнется строительство Тихоновской школы вместе с детским садом на 250 учеников. Также в планах на базе третьей школы создать лицей «Аммония» с глубокой модернизацией, в котором школьников будут готовить к обучению в профильном колледже. Также будет усилена работа по привлечению кадров в Менделеевск.

«Мы хотим полностью реформировать систему образования в Менделеевском районе. Стены — это одно. Есть же еще внутренняя история — „качество“ учителей, привлечение кадров. Благодаря поддержке Рустама Нургалиевича мы планируем строительство 5 тыс. квадратных метров арендного жилья. Проводим глубокий анализ потребности в арендном жилье врачей, учителей, всех отраслей химзавода Карпова», — рассказал Радмир Беляев.