В Менделеевске появится первый детский автогородок

В Менделеевске на территории детского сада №12 «Крепыш» стартовали работы по строительству автогородка для детей. Инициатором выступил исполком района. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Менделеевского района РТ.

«Накануне начались работы по асфальтированию площадки. Дорожно-строительные работы ведёт ООО „Брус“. Так как детский сад является базовой площадкой по БДД, в дальнейшем планируется оборудование автогородка», — уточнила и. о. начальника Управления образования Луиза Гайфуллина.

Планируется, что в будущем здесь будут проводиться районные мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Площадка будет оборудована дорожными знаками и светофорами, пешеходными переходами и велосипедами.

Дорожные работы планируется завершить в течение одной недели. Суммы будут известны по факту выполнения работ.