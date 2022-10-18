В Менделеевске появится передовая инженерная школа «Промхимтех»

В Менделеевске на базе будущего химико-технологического колледжа будет создана передовая инженерная школа «Промхимтех». Пока что ведется проектирование нового учебного учреждения, сообщили «Татар-информу» в администрации Менделеевского района РТ.

Передовая инженерная школа «Промхимтех» — это федеральный проект, заявка на реализацию которого выиграла общенациональный конкурс и была поддержана Правительством РФ. Соответственно, идея будет реализована на средства федерального гранта, софинансирование в размере 42 млн рублей окажет градообразующее предприятие «Аммоний».

Из общей суммы финансирования в 187 млн рублей 100 млн планируется направить на оснащение школы — закупку оборудования и мебели, а 87 млн — на обучающие программы.

Планируется, что к 2030 году школа подготовит более тысячи выпускников, которые будут работать на химических предприятия Менделеевска. По словам главы района Радмира Беляева, это большой шаг для реализации образовательного кластера.

Помимо прочего, авторы инициативы рассчитывают, что новое образовательное учреждение позволит удержать молодежь в городе.