В Менделеевске появится мультисад с виноградниками и элементами агротуризма

В селе Икское Устье под Менделеевском появится мультисад с элементами агротуризма. Реализацией инвестпроекта займется КФХ «Богородское» из Набережных Челнов. Об этом «Татар-информу» рассказали в администрации района.

В настоящее время участок площадью 22 га имеет назначение «Сельхозугодья» и не обрабатывается. В рамках проекта здесь посадят виноградники различных сортов, после выхода сада на полную мощность начнется второй этап инвестиций: расширение насаждений и создание переработки. Данный проект был презентован главе района Радмиру Беляеву на Совете по инвестициям и предпринимательству Менделеевского района.

Здесь предполагается закладка садов — виноградников столовых и технических сортов — 8 га, плодового сада — 8 га, теплицы — 1 га и туристической зоны площадью 6 га. На первом этапе в проект вложат 70 млн рублей с созданием до 50 рабочих мест при выходе из инвестиционного цикла. Сумма налоговых поступлений в консолидированный бюджет РТ от реализации проекта составит 3,5 млн рублей в год.

Планируется, что посетителями агрокомплекса станут жители Менделеевского района и прилегающих территорий в радиусе 150 км. Продукцию будут продавать в Набережных Челнах, Нижнекамске, Менделеевске.

Ожидаемый объем реализации в год (начиная с пятого года проекта) составит 42 млн рублей от продажи сельскохозяйственной продукции и 28 млн рублей от агротуристических услуг.

В прошлом году инвесторы провели встречи с руководством Мендеевского района и подобрали земельный участок. Наиболее подходящим под заявленные цели был признан участок в районе Икского Устья.

Летом этого года были проведены консультации с поставщиками саженцев. Проведена предварительная разбивка карты посадок на участке. Сделана предварительная схема размещения домиков под агротуризм. Подсчитаны необходимые мощности по электроэнергии, воде и согласован договор на проектные работы.

КФХ «Богородское» создано в 2022 году, оборотов пока не имеет. Инвесторы являются предпринимателями в сфере строительства и здравоохранения из Набережных Челнов, имеют опыт реализации инвестиционных проектов, опыт продвижения продукции и услуг, работы с кредитными и грантовыми средствами. По их мнению, есть запрос рынка на экологически чистую местную плодово-ягодную продукцию и отдых на природе.