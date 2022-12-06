В Менделеевске появится глэмпинг-парк «Белая лилия» за 100 млн рублей

В Менделеевске в мае 2023 года начнется строительство круглогодичного загородного глэмпинг-парка «Белая лилия». Его созданием займется владелец челнинской компании «Татпроф» Сергей Рачков. Только на первом этапе реализации проекта планируется вложение инвестиций на 100 млн рублей. Об этом «Татар-информу» рассказали в администрации района.

Планируется, что спа-центр с рестораном, терминальным комплексом и 20 глэмпинг-домиками появится на территории 5 га на берегу Камы недалеко от детского лагеря «Юниор» между Тураево и Икским Устьем.

Также на территории для туристов будет представлен подогреваемый бассейн, сад на воде из белых лилий, пирс, каток и горки, детские площадки, ландшафтный амфитеатр, подвесная эко-тропа и арт-объекты.

Организаторы подготовят лесные маршруты, авторскую рыбалку, встречу рассвета на сапах, медитацию, арт-фестивали, театральные постановки, поэтические вечера. Отдыхающие смогут заняться йогой, моржеванием, СПА- травотерапией, водными видами спорта, совершать велопрогулки.

На сегодняшний день приобретены в собственность два участка, заключен договор переуступки аренды двух участков, разработан и согласован мастер-план, на стадии согласования находятся объемные и архитектурно-строительные формы.

В сентябре 2023 года планируется закупка модульных домов, оборудования, в июнь 2024 — запуск проекта.

Создатели проекта говорят, что белая водяная лилия — это удивительный цветок, занесенный в Красную книгу, он находится на грани исчезновения из-за экологии и загрязнения водоёмов. В рамках данного эко-проекта они намерены помочь сохранить это редкое растение.