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Технологии
12 февраля 2023  21:16
Эльза Кузнецова

В Менделеевске появится детский технопарк — филиал IT-парка им. Башира Рамеева

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В Менделеевске появится детский технопарк — филиал IT-парка им. Башира Рамеева

В Менделеевске будет создан детский IT-парк — такое решение было принято во время посещения администрацией города нового технопарка в центре Казани, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Менделеевского района РТ.

Побывать в парке им. Башира Рамеева менделеевцам рекомендовал министр цифрового развития Айрат Хайруллин. Как выяснилось, концепция этого места оказалась близка и понятна менделеевским властям. 

Стороны обговорили возможность открытия филиала – детского IT-парка в центре детского творчества «Менделеевская долина», которая будет размещена в пустующем здании АО «Аммоний» по адресу: ул. Тукая, 12.

«Договорились о том, что IT-парк будет помогать в реализации проекта, в обучении наших педагогов и будет выстроена системное взаимодействие. В Менделеевске будет свой детский IT-парк!» — сообщил Радмир Беляев.

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.

#менделеевский район
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