В Менделеевске появится детский сад с химическим уклоном

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

В Менделеевске проектируют детский сад, который будет называться «Академия детства». Его особенностью станет то, что там ребята будут с самого раннего детства знакомиться с профессией химика. Об этом «Татар-информу» сообщил глава Менделеевского района Радмир Беляев.

«Это будет детский химический садик. Там дети будут с самого раннего возраста в игровой форме познавать профессию химика», — заявил собеседник.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Он подчеркнул, что вместе с химическим лицеем и запланированным колледжем в Менделеевске будет полностью зациклен образовательный процесс для будущих учёных.