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В Менделеевске появится детский сад с химическим уклоном
В Менделеевске проектируют детский сад, который будет называться «Академия детства». Его особенностью станет то, что там ребята будут с самого раннего детства знакомиться с профессией химика. Об этом «Татар-информу» сообщил глава Менделеевского района Радмир Беляев.
«Это будет детский химический садик. Там дети будут с самого раннего возраста в игровой форме познавать профессию химика», — заявил собеседник.
Он подчеркнул, что вместе с химическим лицеем и запланированным колледжем в Менделеевске будет полностью зациклен образовательный процесс для будущих учёных.
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