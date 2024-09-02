В Менделеевске построят комплекс по производству аммиака и карбамида

На территории Менделевского района создадут комплекс по производству аммиака и карбамида. О подписании инвестиционного соглашения с ООО «Аммоний 2» сообщило Агентство инвестиционного развития РТ.

Мощность комплекса по производству химического аммиака составит до 1225 тысяч тонн продукции ежегодно, гранулированного карбамида — 1750 тысяч тонн и 30 тысяч тонн карбамидно-формальдегидного концентрата.

Объем товарной продукции составит до 240 тысяч тонн аммиака в год, более 1,7 млн тонн гранулированного карбамида и до 15 тысяч — КФК-85.

«Местом реализации проекта выбрана территория, непосредственно прилегающая к действующему производству АО „Аммоний“ в Менделеевском муниципальном районе, Республика Татарстан. Тем самым будет достигнут высокий экономический эффект от синергии двух производственных комплексов Группы компаний „Азот“», — рассказала руководитель АИР Татарстана Талия Минуллина.