В Менделеевске после создания дизайн-кода разработают фирменную одежду с логотипом

В Менделеевске после создания дизайн-кода планируется разработать фирменную брендовую одежду с логотипом района. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал руководитель Менделеевского района Радмир Беляев.

«Сначала мы оденем в нее наших юных спортсменов и тех, кто представляет город на международных соревнованиях, следующим этапом одежду будут использовать представители исполкома, а в дальнейшем хотим вывести этот бренд на реализацию — что-то наподобие „КАМАЗ-мастера“», — поделился он планами.

Радмир Беляев пояснил, что дизайн-код — это бренд территории, который включает логотип, дендроплан развития, самобытный облик, специальную одежду, сувенирную продукцию.

«Он будет „проскальзывать“ в элементах благоустройства, на фасадах домов — то есть это глобальный бренд, который будет просматриваться практически везде и который будет узнаваться местными жителями и туристами. В первую очередь дизайн-код создан для поднятия статуса Менделеевска на региональном и федеральном уровне», — отметил он.

Руководитель района уточнил, что работа над дизайн-кодом проводилась вместе с населением. Чтобы его утвердить, было проведено голосование среди жителей. В нем приняли участие 1800 человек, 600 из них выбрали вариант базовой ушковской плитки.

«Логотипы расположатся и на велодорожках, и на муралах, которые планируется создать на фасадах домов, и даже в новогоднем оформлении города и постановках. Это красной нитью будет проходить через все наши мероприятия, чтобы Менделеевск стал узнаваемым», — подчеркнул Беляев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Менделеевск стал первым малым городом в Татарстане с собственным дизайн-кодом.