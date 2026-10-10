В Менделеевске после реставрации открылся краеведческий музей в Конторе Ушковых

В Менделеевске завершилась реставрация Конторы Ушковых – объекта культурного наследия. Теперь здесь разместится краеведческий музей, экспозиции которого посвящены истории Бондюжского завода, быту заводского поселка и пребыванию Дмитрия Менделеева. Об этом на пресс-туре рассказала и.о. директора краеведческого музея Мария Харитонова.

«Здесь сразу все комнаты будут посвящены истории заводов, истории повседневности на заводе, заводского поселка, социокультурной жизни, быта», – сообщила Харитонова.

По ее словам, в здании сохранились аутентичные элементы: «В некоторых залах выложена метлахская плитка. Она оригинальная, належит здесь уже 150 лет».

Гордостью музея стала историческая лестница. Один из залов посвящен Менделееву: «Здесь мы рассказываем о том, как наш город продолжает оставаться городом химиков. Это зал заводской лаборатории, где Менделеев действительно бывал и работал».

В планах – воссоздать лабораторную мебель конца XIX века. Музей готовится к приему посетителей.