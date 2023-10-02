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В Менделеевске покажут спектакль для всей семьи «БукаЖка»
В Менделеевске 7 октября на главной сцене в куполе «Атмосфера» состоится показ спектакля для всей семьи «БукаЖка». Постановка от MOŃ, уникального театрального проекта Казани, откроет детско-семейную театральную программу книжного фестиваля «Мы и Менделеевск».
Режиссером спектакля выступила Лилия Энгельман. Автор текста — Павел Поляков.
Сюжет спектакля рассказывает о поиске мечты и о том, как важно успеть сделать задуманное и осуществить заветные желания. Под влиянием обстоятельств люди могут отложить сокровенное на потом, спрятать так далеко, что и вовсе забыть о нем.
Герои спектакля однажды находят свою мечту и решают идти вслед за ней. И каждый зритель сможет пройти этот путь вместе с ними.
Начало запланировано на 11 часов.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Дни книжного фестиваля в Татарстане появится «Менделеевск-дом».
Фотографии предоставлены пресс-службой Менделеевского района РТ.
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