Менделеев, Ушков, Пастернак: в Менделеевске показали, как преображаются фасады домов

В этом году в Менделеевске внедрены новые форматы работы по капитальному ремонту многоквартирных домов. 11 зданий получат новое наружное оформление благодаря ремонту фасадов и муралам.

«Ремонт фасада — важная составляющая длительной защиты материалов, из которых изготовлен фасад. А еще это красиво и эстетично. Радует, что с каждым годом таких домов все больше. В этом году фасадные работы по капитальному ремонту ведутся в четырех домах. Еще семь домов с муралами (совместный проект с градообразующим предприятием „Амоний“) завершены полностью», — рассказали «Татар-информу» в администрации.

На торцах зданий появились портреты Дмитрия Менделеева, Петра Ушкова, Бориса Пастернака. Ряд домов украсили химические элементы. Граффити можно увидеть по улицам Пушкина, Химиков, Фомина и Бурмистрова.

Авторами выступили казанские художники Кирил Муллин и Алексей Рязанов. Часть работ выполнена в сдержанных монохромных тонах, часть — в ярких.

Помимо этого, на данный момент в городе обновляются четыре фасада по адресам: ул.Тукая,8, ул.Химиков, 6 и ул.Северная 1 и 3. В целом, в этом году по капремонту ведутся работы в восьми домах, завершение запланировано до конца недели. На эти цели в 2022 году выделены 56 млн рублей. В следующем году ремонт пройдет в десяти домах.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что художник-самоучка из Агрыза Радик Ибрашев нарисовал граффити в память о Юрии Шатунове.