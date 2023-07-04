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В Менделеевске показали эскизы первой татарской гимназии в городе
В Менделеевске началась реализация проекта по созданию татарской гимназии «Мирас». Она появится на базе городской школы №7, в которой начался капитальный ремонт. На проведение работ направят 89 млн рублей. Эскизами на своей странице в одной из социальных сетей поделился глава Менделеевского района Радмир Беляев.
«Ремонт намерены завершить в сентябре этого года. Это будет первая татарская гимназия Менделеевска. Нам важно, особенно в Год национальных культур и традиций (объявлен в Татарстане по решению Раиса РТ Рустама Минниханова — прим. Т-и), уделять пристальное внимание к теме сохранения и развития родных языков», — отметил Радмир Беляев.
Планируется, что строители обновят всю внутреннюю часть здания, отремонтируют спортзал, заменят окна и двери, благоустроят прилегающую территорию и сделают обшивку фасада.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что на будущем пляже в Менделеевске проведены свайные работы
Фото: Telegram-канал Радмира Беляева.
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