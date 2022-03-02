В Менделеевске подготовят заявку на строительство школы «Адымнар»

В Менделеевске планируется возвести школу «Адымнар». Сейчас руководство муниципалитета работает над его включением в список, где появятся такие образовательные организации. Об этом во время прямого эфира в соцсети Instagram сообщил руководитель Менделеевского района Радмир Беляев.

«Концепция предполагает строительство этих школ во всех муниципалитетах республики. Мы тоже готовим и формируем соответствующую заявку. Мы будем работать над данным вопросом, чтобы эта школа появилась на нашей территории», — отметил спикер.

Отдельно он обратил внимание на создание химического лицея, который появится на базе школы №3 и станет флагманом местного образования. Сегодня там капитально отремонтированы кабинеты биологии, химии, физики.

«Биология, химия и физика являются профильными предметами нашей экономики. Мы имеем на территории крупный завод „Аммоний“, химзавод Карпова, которые нуждаются в кадрах. Сегодня первые шаги сделаны. Предполагается капитальный ремонт 3-й школы. Планируется ее полностью отремонтировать», — отметил спикер.