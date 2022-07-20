В Менделеевске по нацпроекту завершен ремонт дороги и установлено освещение

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.

В Менделеевске по улице Октябрьская завершен ремонт дороги, смонтировано и подключено новое наружное освещение. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской администрации.

Работы были выполнены в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Ремонт начался в прошлом году, длина ремонтируемого участка составила более 1,4 километра.

В этом году, чтобы освещение было достаточным, смонтировали 40 больших и 32 маленькие фонарные опоры.

«На обустройство дороги и освещения было направлено 98 млн рублей», — уточнила пресс-секретарь менделеевской администрации Анастасия Шишкина.

В прошлом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Татарстане отремонтированы автодороги на сумму более 12 млрд рублей. Национальные проекты реализуются в стране начиная с 2019 года в соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина (позднее, в 2020-м, их цели были скорректированы).