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Ру Тат
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Строительство
20 июля 2022  20:04
Эльза Кузнецова

В Менделеевске по нацпроекту завершен ремонт дороги и установлено освещение

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В Менделеевске по нацпроекту завершен ремонт дороги и установлено освещение
Фото: пресс-служба Менделеевского района&nbsp;РТ.

В Менделеевске по улице Октябрьская завершен ремонт дороги, смонтировано и подключено новое наружное освещение. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской администрации. 

Работы были выполнены в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Ремонт начался в прошлом году, длина ремонтируемого участка составила более 1,4 километра. 

В этом году, чтобы освещение было достаточным, смонтировали 40 больших и 32 маленькие фонарные опоры.

«На обустройство дороги и освещения было направлено 98 млн рублей», — уточнила пресс-секретарь менделеевской администрации Анастасия Шишкина.

В прошлом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Татарстане отремонтированы автодороги на сумму более 12 млрд рублей. Национальные проекты реализуются в стране начиная с 2019 года в соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина (позднее, в 2020-м, их цели были скорректированы).

#национальные проекты #менделеевск
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