В Менделеевске по нацпроекту открылся виртуальный концертный зал

В Менделеевске состоялось открытие виртуального концертного зала. Объект появился благодаря федеральному проекту «Культура» национального проекта «Цифровая культура».

«Объем финансирования составил 300 тыс. рублей», — уточнили «Татар-информу» в администрации муниципалитета.

Открытие виртуального зала состоялось при участии заместителя главы района Лейсан Галеевой. На мероприятии прозвучали вальс из музыки к драме Михаила Лермонтова «Маскарад», «Застольная» песня из оперы «Травиата» Джузеппе Верди, вальс из музыки к кинофильму «Мой ласковый и нежный зверь» Евгения Доги в исполнении Национального академического оркестра народных инструментов России им. Осипова и другие композиции.

В скором времени читатели и посетители библиотеки смогут послушать концерты известных коллективов и солистов в режиме онлайн и в записи. Заявка на реализацию проекта подавалась два года назад, а в 2022-м команда библиотеки стала победителем. Далее планируется сотрудничество с учреждениями дополнительного образования и другими коллективами города, а также проведение различных мероприятий и показы для горожан. Программа сейчас разрабатывается.

Проект «Виртуальный концертный зал» — это государственная программа, которая входит в федеральный проект «Цифровая культура» национального проекта «Культура». В рамках федерального проекта проводится ежегодный отбор заявок от учреждений культуры на получение финансирования для создания виртуального зала.

Реализация началась 1 января 2019 года и закончится 31 декабря 2024 года. За этот срок планируется открыть 500 залов. В настоящее время в России создано 284 объектов, из них десять — в Республике Татарстан: в Елабужском, Бавлинском, Арском, Мамадышском, Спасском районах, Набережных Челнах и Альметьевске. В 2022 году новые залы появились в Буинске, Нижнекамске, Менделеевске.

Виртуальный концертный зал — это возможность посмотреть концерты, мюзиклы, театральные спектакли, оперы, симфонические концерты, фестивали, пьесы, детские постановки, концерты филармонии в зале учреждения культуры в режиме онлайн.Также можно запланировать и посмотреть запись любого концерта из личного кабинета портала культура.рф.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента России Владимира Путина.