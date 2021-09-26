В Менделеевске может появиться химический колледж. Его создание обсудили во время посещения руководителя исполнительного комитета Менделеевского муниципального района Радмира Беляева химического завода им. Л.Я. Карпова, сообщает официальный сайт района.

«Возобновить колледж крайне важно, чтобы молодежь Менделеевского района оставалась на нашей территории», – отметил Беляев.

На встрече с руководством градообразующего предприятия среди прочего обсуждался вопрос формирования кадров для завода. Принято решение, что химический завод возьмет шефство над гимназией №1 и будет заниматься профориентацией старшеклассников. Шла речь и о создании в городе химического колледжа, в котором заинтересовано и АО «Аммоний».