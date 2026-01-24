В Менделеевске планируют развивать бадминтон во всех школах города

В Менделеевском районе началось развитие бадминтона. В школе № 1 после ремонта спортивного зала открылась новая секция, где будут заниматься дети и подростки.

Официальный старт проекту дали глава Менделеевского района Роберт Искандаров и руководитель предприятия-партнера. Первым мероприятием стал мастер-класс по бадминтону.

Как отметил Роберт Искандаров, в Татарстане растет интерес к этому виду спорта, и создание новых площадок отвечает запросу жителей. По его словам, бадминтон востребован как среди взрослых, так и среди детей, для которых занятия могут стать возможностью спортивного роста и участия в соревнованиях различного уровня.

Отмечается, что бадминтон способствует общему физическому развитию и позволяет поддерживать хорошую форму на протяжении многих лет. В районе рассчитывают, что число занимающихся будет увеличиваться.

«Мы надеемся, что этот спорт увлечет многих, что количество кортов прибавится. Мы постараемся с районом, чтобы было отдельное помещение для занятий бадминтоном и все условия», - отметил генеральный директор «Аммония» Дмитрий Макаров.

В дальнейшем в Менделеевске планируют открыть секции бадминтона на базе всех школ города. В феврале запланирована встреча главы района с руководством Министерства спорта Татарстана и Федерацией бадминтона республики, где обсудят дальнейшее развитие этого направления и возможность открытия в городе филиала республиканской спортивной школы.