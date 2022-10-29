В Менделеевске планируется создать картинговую трассу

В Менделеевске планируется построить картинговую трассу, место для нее уже определено. Создаваться трасса будет совместно с командой «КАМАЗ-мастер», сообщил в своем Telegram-канале глава Менделеевского района Радмир Беляев.

Накануне он и заслуженный мастер спорта России по автоспорту, член команды «КАМАЗ-мастер» Айдар Беляев, заслуженный мастер спорта России Фарит Бадретдинов и начальник отдела полиции по Менделеевскому району Руслан Бадретдинов провели совещание, на котором обсудили детали проекта по созданию картинг-центра.

Группа наметила план по совместной работе, выехала на территорию Центрального стадиона, предварительно определила место строительства картинговой трассы и кроссовой трассы для багги.

«Начальнику Управления спорта Рашату Фаизову и начальнику УКСа (Управления капитального строительства — прим. Т-и) Юнесу Готину дано поручение подготовить концепцию развития и техническое задание картингового центра», — сообщил Беляев.