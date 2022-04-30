В Менделеевске планируется открыть гостиничный комплекс

В Менделеевске обсудили открытие четырехзведочного гостиничного комплекса на улице Октябрьская. В своем Telegram-канале руководитель района Радмир Беляев рассказал, что с такой инициативой вышло руководство холдинговой компании «Тулпар».

«Сегодня с гендиректором компании, Наилем Сулеймановым, вместе с собственниками земельных участков обсудили: этапы и сроки реконструкции гостиницы, определение парковочной зоны гостиницы и дальнейшего плана развития прилегающей территории, а также благоустройство территории», — отметил он.

На данный момент здание пустует. Сейчас эксперты проводят анализ технических составляющих здания и прилегающей территории, разрабатывают концепцию гостиницы.