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Строительство
30 апреля 2022  15:34
Эльза Кузнецова

В Менделеевске планируется открыть гостиничный комплекс

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В Менделеевске планируется открыть гостиничный комплекс

В Менделеевске обсудили открытие четырехзведочного гостиничного комплекса на улице Октябрьская. В своем Telegram-канале руководитель района Радмир Беляев рассказал, что с такой инициативой вышло руководство холдинговой компании «Тулпар». 

«Сегодня с гендиректором компании, Наилем Сулеймановым, вместе с собственниками земельных участков обсудили: этапы и сроки реконструкции гостиницы, определение парковочной зоны гостиницы и дальнейшего плана развития прилегающей территории, а также благоустройство территории», — отметил он. 

На данный момент здание пустует. Сейчас эксперты проводят анализ технических составляющих здания и прилегающей территории, разрабатывают концепцию гостиницы.

Фото: https://t.me/radmirbelyaev.

#менделеевский район
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