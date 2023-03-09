В Менделеевске памятник деревянного зодчества превратят в музейный центр

В Менделеевском районе Татарстана готовятся к капитальному ремонту исторического памятника деревянного зодчества — здания заводского училища в селе Новый Кокшан. Об этом стало известно во время объезда объектов туристической инфраструктуры.

В объезде приняли участие председатель Госкомитета по туризму Сергей Иванов, помощница Раиса РТ Олеся Балтусова, а также руководитель Дирекции по развитию природных территорий и экотуризма фонда «Институт развития городов РТ» Оксана Саргина. Экскурсию по знаковым местам провел глава района Радмир Беляев.

«В текущем году мы ведем работу по подготовке документов к проведению капитального ремонта исторического памятника деревянного зодчества, который станет еще одним туристическим объектом — интерактивным музейным центром», — поделился планами чиновник.

Здание заводского училища было построено в 1899 году на средства владельца Кокшанского завода Петра Ушкова. В нем размещалась начальная школа, где учились дети рабочих завода. Одноэтажное на высоком цоколе здание выстроено из сосновых бревен и обшито тесом. В советское время здесь располагалась сельская школа, затем клуб. Сейчас объект ждет капитального обновления.

В районе также прошло расширенное совещание по развитию туристического кластера. Один из проектов — обновление городского краеведческого музея. Концепцию представила директор Елабужского музея-заповедника Гульзада Руденко.

«Важной мыслью в данном проекте является то, что через историю развития химической промышленности России мы приходим к истории развития маленького города, с которого всё начиналось. Здесь планируется создание контент-музея, который будет интересен как детям, так и взрослым. Также мы планируем организовать туры выходного дня Менделеевск — Елабуга, так как у нас общая богатая история», — рассказала Руденко.

Делегация осмотрела дозорную сигнальную башню музея, которая была отремонтирована в прошлом году. Гостей угостили традиционными менделеевскими «коймаками» из печи.

Летом также планируется проведение Международного литературного фестиваля «Пастернаковские чтения». Мероприятие пройдет под эгидой ЮНЕСКО. Специально для события в Менделеевске будет построен специальный купол. Под ним смогут разместиться гости и участники фестиваля.