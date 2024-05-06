В Менделеевске озвучили новое кадровое назначение

На должность начальника отдела социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ в Менделеевском районе назначена Наталья Дьячкова. Об этом стало известно на деловом понедельнике в Менделеевске.

Наталья Дьячкова родилась 7 октября 1988 года в городе Ключи Усть-Камчатского района Камчатской области.

Получила высшее образование в 2010 году: окончила Набережночелнинский государственный педагогический институт по специальности «русский язык и литература».

В 2016-м прошла профессиональную переподготовку «специалист по социальной работе». Начинала свою трудовую деятельность в должности менеджера по продажам в филиале АО «Сбербанк» в Менделеевске.

С 2015 по 2018 год работала в учреждении социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Берег надежды» в должности специалиста по социальной работе отделения помощи семье и детям.

Затем трудилась в социальном приюте для детей и подростков «Камские зори», в отделе социальной защиты, в отделении пенсионного и социального страхования РФ по РТ по Менделеевску. С апреля 2024 года — в отделе социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты.

«Давайте пожелаем нашей новой коллеге успехов в работе», — пожелала замглавы Лейсан Галеева.