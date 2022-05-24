В Менделеевске открылся завод по производству окон

Сегодня в Менделеевске состоялось открытие завода по производству окон. Руководитель района Радмир Беляев принял участие в торжественной церемонии с перерезанием ленты. Также здесь собрались местные предприниматели и бизнесмены из Казани и Набережных Челнов.

«В нашем районе появилось замечательное производство пластиковых окон. Почему я делаю на этом акцент? Потому что очень важно заниматься диверсификацией экономики», — отметил Беляев, напомнив, что в основном Менделеевский район известен химическими производствами.

«Вся промышленность Менделеевска связана с химией, а вот малый и средний бизнес и территория опережающего экономического развития создавалась именно для того, чтобы придать динамику новым отраслям развиваться на нашей территории. „Окна страны“ — амбициозный проект», — добавил Беляев.

«Окна страны» находится на рынке более 12 лет. На данном этапе завод полноценно функционирует, а цех выпускает около 250 окон в день. К концу года планируется довести производство до 1 тыс. окон в день. Объем инвестиций — 100 млн рублей.

Производство запущено в здании, которое ранее было построено предпринимателями, но долго пустовало и не могло найти хозяина. Сейчас завод готов поставлять на рынок продукцию в рамках импортозамещения.

«Хотим, чтобы эти окна были не только в Менделеевском районе, но и в целом по республике и в прилегающих регионах, чтобы окна с этой маркой продавались во всех субъектах Российской Федерации», — поделился планами гендиректор предприятия Рустем Гараев.