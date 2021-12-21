В Менделеевске открылся каток под открытым небом

В парке «Ушковские острова» в Менделеевске состоялось открытие катка. Первыми на лед вышли воспитанники ледового дворца «Айсберг». Об этом сообщает пресс-служба Менделеевского района РТ.

С событием жителей поздравил и. о. руководителя исполкома по социальным вопросам Айдар Сафаргалин. Сюрпризом стал выход Деда Мороза и Снегурочки на лед. Под зажигательную музыку с гостями они водили хороводы.

Территория катка оформлена гирляндами, которые создают праздничное настроение. Его площадь составляет 800 квадратных метров, а заливается он второй год подряд.

Прокат коньков работает с понедельника по пятницу с 13.00 до 21.00. В субботу, воскресенье и праздничные дни с 11.00 до 21.00.

Как уточнили ИА «Татар-информ» в местной администрации, режим проката коньков изменится в новогодние праздники. «31 декабря все желающие смогут взять коньки с 11.00 до 17.00, 1 января — выходной, с 2 января прокат заработает в обычном режиме», — рассказали в пресс-службе.