В Менделеевске открылся IV детский книжный фестиваль «Мы и Менделеевск»

Четвертый детский книжный краеведческий фестиваль «Мы и Менделеевск» стартовал в Менделеевске. Основная программа проходит в центре «Купол «Атмосфера», а одной из площадок стала отреставрированная контора заводоуправления Бондюжского химзавода, где работал Дмитрий Менделеев.

Гостей ждет книжная ярмарка с более чем 15 издательствами, спектакли, лекции и дискуссии. Для детей – встречи с писателями, мастер-классы и лаборатория по типографике. Также представлены выставки о «Шурале» и истории татарской письменности.

«Мы проводим фестиваль четвертый год подряд, в следующем году он будет юбилейный. Для нас это очень важно: в современном мире дети увлечены гаджетами, а нам нужно приучать их читать книги», – рассказал глава Менделеевского района Роберт Искандеров корреспонденту «Татар-информа».

Он отметил, что фестиваль полностью бесплатный.

«Каждый желающий может приехать, посмотреть литературу и приобрести книгу», – добавил Искандеров.