В Менделеевске открыли Мобильный автогородок, чтобы дети изучали ПДД

В Менделеевске появился Мобильный автогородок для самых маленьких участников дорожного движения. Теперь дети Менделеевского района смогут изучать ПДД современными методами.

Площадку построили на территории детского сада №12 «Крепыш». Автогородок полностью застелили асфальтом и нанесли все необходимые дорожные разметки, площадка оборудована транспортными и пешеходными светофорами, дорожными знаками.

Также в Мобильном городе установлены баннеры с изображением зданий. Они не только украшают площадку, но и максимально приближают его настоящим городским условиям.

Фото: Менделеевские новости

Радость торжественного события с менделеевцами разделили почетные гости в лице начальника Управления ГИБДД МВД по РТ Рустема Гарипова, заместителя начальника управления пропаганды ГБУ «БДД» Игоря Галича. Они вместе с главой района Радмиром Беляевым перерезали символическую красную ленту.

«Нет ничего дороже человеческой жизни и жизни детей. Кто, как не взрослые, должны создать условие, для обеспечения их безопасности. И вот, общими усилиями мы достигаем таких хороших результатов. Спасибо, что в свое время была выдвинута такая инициатива», – отметил глава района.

Стоит отметить, что гости приехали на праздник не с пустым руками. Фонд детского сада пополнился детскими велосипедами, принтером, детским столиком и другими методическими материалами необходимыми в процессе обучения детей. Также подарки преподнесли благотворители города и района.