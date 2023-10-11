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В Менделеевске открыли Мобильный автогородок, чтобы дети изучали ПДД
В Менделеевске появился Мобильный автогородок для самых маленьких участников дорожного движения. Теперь дети Менделеевского района смогут изучать ПДД современными методами.
Площадку построили на территории детского сада №12 «Крепыш». Автогородок полностью застелили асфальтом и нанесли все необходимые дорожные разметки, площадка оборудована транспортными и пешеходными светофорами, дорожными знаками.
Также в Мобильном городе установлены баннеры с изображением зданий. Они не только украшают площадку, но и максимально приближают его настоящим городским условиям.
Радость торжественного события с менделеевцами разделили почетные гости в лице начальника Управления ГИБДД МВД по РТ Рустема Гарипова, заместителя начальника управления пропаганды ГБУ «БДД» Игоря Галича. Они вместе с главой района Радмиром Беляевым перерезали символическую красную ленту.
«Нет ничего дороже человеческой жизни и жизни детей. Кто, как не взрослые, должны создать условие, для обеспечения их безопасности. И вот, общими усилиями мы достигаем таких хороших результатов. Спасибо, что в свое время была выдвинута такая инициатива», – отметил глава района.
Стоит отметить, что гости приехали на праздник не с пустым руками. Фонд детского сада пополнился детскими велосипедами, принтером, детским столиком и другими методическими материалами необходимыми в процессе обучения детей. Также подарки преподнесли благотворители города и района.
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