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В Менделеевске открыли мемориалы и высадили рябины в память о бойцах СВО
В Менделеевске состоялось открытие пяти мемориальных досок в память о военнослужащих, погибших в зоне спецоперации. В торжественной церемонии приняли участие руководители, почетные граждане, близкие и родственники военных.
Со словами поддержки к родным и близким бойцов обратился глава района Радмир Беляев.
«От всех нас огромные слова благодарности за воспитание сыновей, которые, по первому зову Родины не испугались и отправились в зону СВО. Благодаря нашим бойцам, нашим ребятам, которые сегодня выполняют свой долг и выполняли его ранее, у нас есть сегодня возможность быть здесь, жить под мирным небом!» — произнес он.
Затем состоялось возложение цветов, ушедших бойцов почтили минутой молчания.
После торжественной части были посажены 12 рябин в память о ребятах, погибших в зоне СВО, а также во время Чеченской и Афганской войн. В посадке также приняли участие жены, матери и близкие родственники погибших. Рябины станут частью Аллеи Славы, которую планируется реконструировать в следующем году.
Позже глава района, военный комиссар и руководители учреждений провели чаепитие с семьями погибших бойцов. Участники встречи обсудили различные вопросы. Было принято решение разработать единый стиль памятников и ограждений для могил погибших. Этим вопросом займется главный архитектор Илья Игин, который разработает эскизы.
Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.
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