В Менделеевске открыли мемориалы и высадили рябины в память о бойцах СВО

В Менделеевске состоялось открытие пяти мемориальных досок в память о военнослужащих, погибших в зоне спецоперации. В торжественной церемонии приняли участие руководители, почетные граждане, близкие и родственники военных.

Со словами поддержки к родным и близким бойцов обратился глава района Радмир Беляев.

«От всех нас огромные слова благодарности за воспитание сыновей, которые, по первому зову Родины не испугались и отправились в зону СВО. Благодаря нашим бойцам, нашим ребятам, которые сегодня выполняют свой долг и выполняли его ранее, у нас есть сегодня возможность быть здесь, жить под мирным небом!» — произнес он.

Затем состоялось возложение цветов, ушедших бойцов почтили минутой молчания.

После торжественной части были посажены 12 рябин в память о ребятах, погибших в зоне СВО, а также во время Чеченской и Афганской войн. В посадке также приняли участие жены, матери и близкие родственники погибших. Рябины станут частью Аллеи Славы, которую планируется реконструировать в следующем году.

Позже глава района, военный комиссар и руководители учреждений провели чаепитие с семьями погибших бойцов. Участники встречи обсудили различные вопросы. Было принято решение разработать единый стиль памятников и ограждений для могил погибших. Этим вопросом займется главный архитектор Илья Игин, который разработает эскизы.

Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.