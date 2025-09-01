В Менделеевске открыли детсад с химической лабораторией и фольклорной студией

В Менделеевске после капитального ремонта начал работу детский сад «Маленький гений» – вместе с обновленным зданием учреждение получило химическую направленность. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

В детском саду обновили инженерные сети, интерьеры групп и кабинетов, установили новую мебель и интерактивное оборудование. Для музыкальных занятий закупили аппаратуру с акустическими системами, также открыли фольклорную студию. Кроме того, переоборудовали кухню и кладовые, благоустроили прилегающую территорию.

Стоимость капитального ремонта составила более 132 млн рублей, из них 38 млн вложило местное предприятие АО «Аммоний», остальная сумма выделена из бюджета Татарстана.

На открытии депутат Госдумы РФ Альфия Когогина и руководитель района Роберт Искандаров отметили, что учреждение стало частью образовательного кластера, формирующего подготовку кадров для химической отрасли.

«Садик полностью капитально отремонтировали, заменили инженерные сети, отремонтировали здание, выполнили отделочные работы и полностью оснастили. Оснастили химическую лабораторию. Это было бы невозможно без поддержки Раиса Татарстана Рустама Нургалиевича Минниханова», – сказал Роберт Искандаров.

Детский сад рассчитан на 220 воспитанников. Руководит им заслуженный учитель Татарстана, почетный работник общего образования РФ Татьяна Газизова.

Фотографии предоставлены пресс-службой Менделеевского района