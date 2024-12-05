В Менделеевске открылась первая в Татарстане аллея Славы героев СВО

В Менделеевске открылась аллея Славы с мемориальными досками, на которых выбиты имена Героев, отдавших жизнь за Родину. Сегодня на памятнике появились еще девять имен. Также в память о бойцах высажены рябины и 37 голубых елей.

В церемонии открытия приняли участие руководитель фонда «Защитники Отечества» в РТ Гузель Удачина, депутат Госдумы РФ Анатолий Иванов, а также глава Менделеевского района Радмир Беляев.

На аллее сделаны пешеходная зона, террасный настил для прогулочной тропы, освещение, проложены новые дорожки, установлены скамейки. Это первый этап работ. В следующем году будут установлены новые мемориалы, посвященные героям Афганской, Чеченской воин, СВО.

Меры поддержки военнослужащих в Менделеевском районе обсудили также на совещании.

«Сейчас в Менделеевском районе действует ряд собственных мер поддержки: зачисление во внеочередном порядке детей в образовательные организации, бесплатные занятия для детей по дополнительным образовательным программам, освобождение от арендных платежей по договорам аренды земельных участков и имущества, выплата в размере 20 тыс. рублей и „набор малыша“ для новорожденных детей участников СВО и другие. Наша основная задача — поддержать наших бойцов и их семьи», — отметил Беляев.

Напомним, на этой неделе в Менделеевске провели благотворительную ярмарку, собранные средства направят на формирование гуманитарного груза. Отправка очередной партии помощи в зону СВО от района планируется в ближайшие две недели.