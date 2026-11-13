В Менделеевске откроется художественная выставка о Шурале

С 16 ноября по 16 декабря во Дворце культуры имени Гассара в Менделеевске будет работать выставка «Кытыклы-мытыклы или Краткая история иллюстрирования Шурале», рассказывающая о 12 самобытных художественных интерпретациях поэмы Габдуллы Тукая в истории искусства ХХ века, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе татарстанского отделения «Движения первых».

«Кытыклы-мытыклы» – путешествующий проект, который в течение 2026 года перемещается по Татарстану. Впервые выставка открылась в холле Национальной библиотеки РТ. Второй локацией стал казанский аэропорт им. Габдуллы Тукая, после чего выставка отправилась в театр им.Г.Камала, затем во Дворец Культуры «КАМАЗ» в Набережных Челнах, после – в Альметьевск в Общественный центр «Алмет» и в Театр юного зрителя в Нижнекамске. Теперь ее встречает Дворец Культуры имени Сергея Гассара – главный культурный и концертный центр Менделеевска. «Кытыклы-мытыклы» станет частью пространства и дополнит культурную составляющую Дворца.

Через историю иллюстрирования «Шурале» Тукая зритель увидит развитие отечественной книжной графики – уникального мирового явления и феномена, возникшего внутри Русского авангарда и продолжавшегося в искусстве Оттепели.

Вход на выставку свободный.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.